Pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararları bekleyen vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları araştırmaya başladı. 22 Haziran'dan sonra uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde belli oldu. Alınacak yeni kararlarda özellikle açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması ile pazar günü ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ön görülmüştü. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrasında seyahat yasağı tamamen kaldırılacak mı? İşte detaylar!
SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? 1 TEMMUZ SONRASI...
Başkan Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."
1 TEMMUZ SONRASI İÇİN ALINAN KABİNE KARARLARI NELER?
Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
VAKA SAYISI SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 20 Haziran tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
UYGULANAN TOPLAM AŞI MİKTARI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de yapılan aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.