SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? 1 TEMMUZ SONRASI...

Başkan Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."

1 TEMMUZ SONRASI İÇİN ALINAN KABİNE KARARLARI NELER?

Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

VAKA SAYISI SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 20 Haziran tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.