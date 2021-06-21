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    • 21.06.2021 14:07
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    'nda iş bölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirmeler yapıldı

    , savcılar arasındaki yeni iş bölümünü yayınladı. Buna göre birleştirildi. Bu birleştirme dikkat çekerken yeni savcılar da görevlendirildi. Öte yandan da birleştirildi.

    İstanbul C.Başsavcılığı'nda yeni dönem

    yeni iş bölümü yayınlandı. Yayınlanan yeni iş bölümüne göre daha önce olduğu gibi yla tekrar birleşti. Yeni kurulan ve Duruşma Savcılarının başına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili getirildi. Büroya 42 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

    KAÇAKÇILIK VE EKONOMİK SUÇLAR BÜROSU BİRLEŞTİ
    Öte yandan daha önce Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başında bulunan Başsavcıvekili , nun başına getirildi.

    BASIN BÜROSUNA SAVCI TAKVİYESİ
    , , ile nda görevli Cumhuriyet Savcılarının başında Başsavcıvekili durmaya devam ederken basın soruşturma bürosuna yeni savcı takviyesi yapıldığı görüldü.

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