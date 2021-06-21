Hafta içi yasağı kaldırıldı mı? Kafe, restoran, barlar saat kaçta kapanacak?

KAFE RESTORAN BARLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Kafe, restoran, barların saat kaçta kapanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak müzik yasağının saat 24:00'te bitecek olması nedeniyle, bu mekanların da saat 24:00'e kadar açık olması bekleniyor.