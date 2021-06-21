Hafta içi yasağı kaldırıldı mı? Kafe, restoran, barlar saat kaçta kapanacak? Hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklama geldi. Peki; hafta içi yasağı kaldırıldı mı? Kafe, restoran, barlar saat kaçta kapanacak? Erdoğan vatandaşlara müjdeli haber verdi.
HAFTA İÇİ YASAĞI KALDIRILDI MI?
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.
KAFE RESTORAN BARLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Kafe, restoran, barların saat kaçta kapanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak müzik yasağının saat 24:00'te bitecek olması nedeniyle, bu mekanların da saat 24:00'e kadar açık olması bekleniyor.