Tüm illerden milyonlarca öğrenci 18 Haziran tarihinde heyecanla bekledikleri karnelerine kavuştu ve dijital olarak aldılar. Hemen sonrasında velilerin ve öğrencilerin merak ettiği diğer konu telafi eğitimi oldu ve ayrıntılar araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…
TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Telafide Ben de Varım programı için başvurular 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Başvuruların ardından telafi eğitimi 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.