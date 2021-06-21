KATILIM ZORUNLU MU?

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.