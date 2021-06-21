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    • 21.06.2021 08:25
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    MEB ? ? Bugün okul var mı?

    ? Sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 18 Haziran Cuma günü dijital karneler milyonlarca öğrencinin erişimine açıldı ve hemen ardından telafi eğitimine dair bilgiler araştırma konusu oldu. programı için başvurular bugün başlıyor. Peki katılım zorunlu mu? (MEB) telafi eğitimi nedir, nasıl uygulanacak, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    MEB Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

    Tüm illerden milyonlarca öğrenci 18 Haziran tarihinde heyecanla bekledikleri karnelerine kavuştu ve dijital olarak aldılar. Hemen sonrasında velilerin ve öğrencilerin merak ettiği diğer konu telafi eğitimi oldu ve ayrıntılar araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…

    TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Telafide Ben de Varım programı için başvurular 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak.

    TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

    Başvuruların ardından telafi eğitimi 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

    Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

        İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.

        KATILIM ZORUNLU MU?

        Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

        Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

        Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.
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