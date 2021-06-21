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    • 21.06.2021 08:55
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    Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ’da ( )

    Son dakika haberi... Megakent 'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, saat 08.00’da itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

    İstanbul’da trafik yoğunluğu! Yola çıkacaklar dikkat

    Kentte 19 Haziran Cumartesi günü 22.00'da 'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları nedeniyle sabah saatlerinde kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.



    ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.



    D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 53 olarak ölçüldü.

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    Haberler Güncel Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da trafik yoğunluğu (İstanbul yol durumu)