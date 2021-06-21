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    • 21.06.2021 08:05
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    .meb.gov.tr: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021?

    ? Sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce öğrenci yaz ayına girilmesinin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. AÖL 3. dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklanmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok sınav online olarak gerçekleşiyor, AÖL sınavları da online olarak düzenlenecek. Peki, ? ? İşte ve tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    aol.meb.gov.tr: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

    AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL 3. dönem sınav tarihleri belirlendi ve öğrencilere duyuruldu. İşte AÖL hakkında merak edilen tüm detaylar…

    AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak gerçekleştirilecek.

    MEB'den açıklama gelmişti: "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

        2020‐2021 dönemine ait 3. dönem sınavları için giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Giriş belgelerinin sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü açılması bekleniyor.
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        Haberler Güncel aol.meb.gov.tr: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021?