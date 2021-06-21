Pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararları bekleyen vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları araştırmaya başladı. 22 Haziran'dan sonra uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde belli oldu. Alınacak yeni kararlarda özellikle açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması ile pazar günü ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ön görülmüştü. Peki, Kafe ve restoranlarda canlı müzik saat kaça kadar sürecek? İşte detaylar!
KAFE VE RESTORANLARDA CANLI MÜZİK SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?
Müzik faaliyetleri 24.00'e kadar devam edebilecek.
1 TEMMUZ'DA ALINAN KARARLAR NELER?
Kovid-19'la mücadelede yeni kararlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Kamu kurumlarında esnek çalışma modeline son veriliyor.
KOVİD-19 AŞILAMA PROGRAMI
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."