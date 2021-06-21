Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi kısıtlamaların kalkacağı akıllarda yer ediniyor. Normalleşme süreciyle ilgili alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar akşam saatlerinde yapılan açıklamaya odaklandı. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular görüşüldü. Peki, bu hafta pazar yasak var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...
27 HAZİRAN PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bu hafta pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı.
İşte alınan kararlar;
KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ KARARLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'de alınan kararları açıkladı. İşte o açıklama;
"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
İşte alınan kararlar;
(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.