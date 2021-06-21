Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi kısıtlamaların kalkacağı akıllarda yer ediniyor. Normalleşme süreciyle ilgili alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar akşam saatlerinde yapılan açıklamaya odaklandı. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular görüşüldü. Peki, bu hafta pazar yasak var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

27 HAZİRAN PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı.

İşte alınan kararlar;