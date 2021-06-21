Ödemiş'te, dün akşam saatlerinde başlayan ve 3 saat süreyle devam eden sağanak yağış, hayatı felç etti. 3-4 saat boyunca devam eden sağan yağışla, Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı.