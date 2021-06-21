Birol Yıldırım kimdir? Birol Yıldırım olayı nedir? Esenyurt polis merkezinde ölüme soruşturma!

Birol Yıldırım kimdir? Birol Yıldırım olayı nedir? Esenyurt Polis Merkezi'nde meydana gelen şüpheli ölümün ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Valiliği'nce bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklanan Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yazılı açıklama yaptı.
BİROL YILDIRIM KİMDİR?
Esenyurt'ta polis karakolunda darp sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilen Birol Yıldırım'ın güvenlik amiri olduğu öğrenildi.
BİROL YILDIRIM OLAYI NEDİR?
Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın (42) gözaltına alındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada, "Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.
Esenyurt Polis Merkezi'nde 5 Haziran gecesi yaşanan olayda Birol Yıldırım, gözaltındayken hayatını kaybetti. Ailesinin darp iddiasında bulunduğu Yıldırım'ın ölümüyle ilgili polis merkezi önünde ve içinde yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kameraları saat 23.19'u gösterdiğinde, Birol Yıldırım ve yanındaki 2 kişi, karakol önünde polisler ile konuşuyor. Yıldırım, önce arkasını dönüp yürümeye başlıyor. Sonra da polislere doğru geri dönüyor. Bir polis memuru Yıldırım'ı yakasından tuttuğu bu sırada arbede yaşandığı görülüyor. Çok sayıda polis, Yıldırım'ı kollarından tutarak, karakolun içerisine sokuyor.
Polis merkezinin içindeki güvenlik kamerasında da saat 23.23'ü gösterirken, Yıldırım, polisler ile tartışıyor. Bu sırada bir polis memurunun, Yıldırım'a "Ne bağırıyorsun, niye bağırıyorsun? Ben bağırıyor muyum?" dediği duyuluyor. Aynı polis memuru Yıldırım'ı "Yürü, yürü" diyerek, içeri doğru yürütüyor. "Bırak beni, saygısızlık yapma. Tamam, tamam" diyen Yıldırım ile yanına gelen arkadaşı, saati 23.32'de yemek salonuna sokuluyor.