Birol Yıldırım kimdir? Birol Yıldırım olayı nedir? Esenyurt polis merkezinde ölüme soruşturma!

Esenyurt Polis Merkezi'nde 5 Haziran gecesi yaşanan olayda Birol Yıldırım, gözaltındayken hayatını kaybetti. Ailesinin darp iddiasında bulunduğu Yıldırım'ın ölümüyle ilgili polis merkezi önünde ve içinde yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kameraları saat 23.19'u gösterdiğinde, Birol Yıldırım ve yanındaki 2 kişi, karakol önünde polisler ile konuşuyor. Yıldırım, önce arkasını dönüp yürümeye başlıyor. Sonra da polislere doğru geri dönüyor. Bir polis memuru Yıldırım'ı yakasından tuttuğu bu sırada arbede yaşandığı görülüyor. Çok sayıda polis, Yıldırım'ı kollarından tutarak, karakolun içerisine sokuyor.

Polis merkezinin içindeki güvenlik kamerasında da saat 23.23'ü gösterirken, Yıldırım, polisler ile tartışıyor. Bu sırada bir polis memurunun, Yıldırım'a "Ne bağırıyorsun, niye bağırıyorsun? Ben bağırıyor muyum?" dediği duyuluyor. Aynı polis memuru Yıldırım'ı "Yürü, yürü" diyerek, içeri doğru yürütüyor. "Bırak beni, saygısızlık yapma. Tamam, tamam" diyen Yıldırım ile yanına gelen arkadaşı, saati 23.32'de yemek salonuna sokuluyor.