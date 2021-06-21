İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

#İstanbul'umuzda #aşı seferberliğimiz sürüyor.



20 Haziran itibariyle,



1. doz: 5.235.899✅

2. doz: 2.354.711✅✅



Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı.



🎯 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006.



%51'e ulaştık👏👏👏#RandevunuAlAşınıOl pic.twitter.com/ETuhwEaLMt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2021