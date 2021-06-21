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    • 21.06.2021 15:19
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    'da kaç doz aşı yapıldı? İstanbul Valisi son durumu açıkladı

    Son dakika haberi... Aşılama tüm yurtta olduğu gibi megakent 'da da tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Valisi , İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını açıkladı.

    İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı?

    Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

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