Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı: Manipülasyonlara itibar etmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
1 Temmuz'dan itibaren sokak kısıtlamasının kalkacağını belirten Erdoğan 43 milyon aşı yapıldığını bildirerek vatandaşlara 'aşı olun' çağrısında bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın aşılama meselesine ilişkin açıklamaları;
Haziran ayıyla birlikte Türkiye'nin bu cendereden kurturabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız.
AŞI SAYISI 3 MİLYON DOZA YAKLAŞTI
Hamdolsun oldukça iyi yere geldik. Bugün itibariyle 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.
HEDEF 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSU AŞILAMAK
30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz.