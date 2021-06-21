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    • 21.06.2021 21:04
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    Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı: Manipülasyonlara itibar etmeyin

    Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 1 Temmuz'dan itibaren sokak kısıtlamasının kalkacağını belirten Erdoğan 43 milyon aşı yapıldığını bildirerek vatandaşlara 'aşı olun' çağrısında bulundu. Erdoğan, "Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan'dan aşı olun çağrısı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    1 Temmuz'dan itibaren sokak kısıtlamasının kalkacağını belirten Erdoğan 43 milyon aşı yapıldığını bildirerek vatandaşlara 'aşı olun' çağrısında bulundu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın aşılama meselesine ilişkin açıklamaları;
    Haziran ayıyla birlikte Türkiye'nin bu cendereden kurturabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız.

    AŞI SAYISI 3 MİLYON DOZA YAKLAŞTI
    Hamdolsun oldukça iyi yere geldik. Bugün itibariyle 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.

    HEDEF 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSU AŞILAMAK
    30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz.

        Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir miktar devam edecek olsa da Türkiye bu süreci başarıyla geride bırakacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.

        "AŞI KONUSUNDAKİ MANİPÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"
        Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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