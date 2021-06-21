Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı: Manipülasyonlara itibar etmeyin

"AŞI KONUSUNDAKİ MANİPÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.