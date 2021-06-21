Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi kısıtlamaların kalkacağı akıllarda yer ediniyor. Normalleşme süreciyle ilgili alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar akşam saatlerinde yapılan açıklamaya odaklandı. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular görüşüldü. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşı takvimi belli oldu mu?

18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Kabine'de alınan kararlar;