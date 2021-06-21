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    • 21.06.2021 15:58
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    Başkan Erdoğan Derman ve 'in doğum gününü kutladı

    Başkan Erdoğan, Londra'da yapılan zorlu bir operasyonla birbirinden ayrılan Derman ve 'in 3. yaş gününü kutladı. Erdoğan, "Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı kutlama

    Başkan , ameliyatla ayrılan nin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi 'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve 'in, Ankara Şehir Hastanesindeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.

    Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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