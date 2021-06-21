AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yaz okulunda girecekleri sınavların online olup olmayacağını araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Gelen açıklamanın ardından AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak sorusu gündem oldu. İşte; 2021 AÖF yaz okulu sınavları hakkında merak edilen bilgiler!
AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.
Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
2021 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.