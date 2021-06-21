Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlara kilitlendi. Normalleşme süreciyle ilgili kararları merakla bekleyen vatandaşlar akşam saatlerinin gelmesiyle yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular görüşülüyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kabine toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde ulusa seslenmesi bekleniyor.
İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;
HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK
Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.
RESTORAN VE AVMLER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ
Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.
"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"
Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. İbre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde.