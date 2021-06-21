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    • 21.06.2021 16:30
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    ? 21 Haziran Başkan ne zaman açıklama yapacak?

    Başkan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Normalleşme süreciyle ilgili pek çok başlık toplantıda değerlendiriliyor. Peki, ? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlara kilitlendi. Normalleşme süreciyle ilgili kararları merakla bekleyen vatandaşlar akşam saatlerinin gelmesiyle yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular görüşülüyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

    BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

    Kabine toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde ulusa seslenmesi bekleniyor.

    İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;

    HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK

    Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.

    RESTORAN VE AVMLER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ

    Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.

    "TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"

    Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. İbre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde.

        Buna göre;

        1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.

        Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.

        Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.

        EYLÜL'DE YÜZDE 70 İKİ DOZ AŞILANMIŞ OLACAK

        Uzmanlar hastalığı geçirenlerin (test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil) şu anda nüfusun Hızlı aşılama süreciyle temmuz sonuna kadar yüzde 60, ağustos sonuna kadar yüzde 80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak.

        Eylül'de yüzde 70'in iki doz aşıları yapılmış olacak. Okullar açılmadan 12-18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklar da yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor.

            ÜÇÜNCÜ DOZ TEMMUZ'DA

            Üçüncü doz aşılarda ise ilk grup olan sağlıkçıların 6 aylık süreleri Temmuz ayı içinde dolacak. Bu grup için hatırlatma dozu gündeme gelecek.
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            Haberler Güncel Kabine toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?