Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Normalleşme süreciyle ilgili kararları merakla bekleyen vatandaşlar açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı kararların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran yeni kısıtlamalar/yasaklar nelerdir? İşte merak edilenler...
21 HAZİRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayımlanmadı. Bakanlık tarafından genelge yayımlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte Kabine toplantısında alınan kararlar;
KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ KARARLAR
İşte alınan kararlar;
(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekildi.