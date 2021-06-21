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    • 21.06.2021 20:05
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    Son dakika: yayımlandı mı? 21 Haziran yeni kısıtlamalar/yasaklar nelerdir?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Vatandaşlar ise toplantıdan çıkan kararlar merakla bekliyor. Aynı zamanda nin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran yeni kısıtlamalar/yasaklar nelerdir? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de...

    21 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Normalleşme süreciyle ilgili kararları merakla bekleyen vatandaşlar açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı kararların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran yeni kısıtlamalar/yasaklar nelerdir? İşte merak edilenler...

    21 HAZİRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayımlanmadı. Bakanlık tarafından genelge yayımlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte Kabine toplantısında alınan kararlar;

    KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ KARARLAR

    İşte alınan kararlar;

    (1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

    Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

    1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekildi.

        (1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

        Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.

        63 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

        Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlandı.

        İstanbul'da, koronavirüs başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastanelerde tedavi edilenlerin Babalar Günü, hastane personeli tarafından kutlandı.

            Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

            Adana'da kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 18 kişiye idari para cezası uygulandı, polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

            Edirne'de, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı, bazı caddelerde maraton nedeniyle yoğunluk oldu.
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            Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran yeni kısıtlamalar/yasaklar nelerdir?