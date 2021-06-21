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    • 21.06.2021 14:16
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    18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? Yeni normalleşmede 18 yaş altı otobüs, metro, dolmuşa binebilir mi?

    65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? Sorusu Kabine gündemiyle yeniden araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere, koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı uzun süredir toplu taşıma araçlarını kullanamıyor. Aşılamanın hızlanması, vefat ve vaka sayıların düşmesi sonucunda bu konuda değişiklik yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?

    18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yeni alınan kararlara göre toplu taşımaya binebiliyor mu, seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...

    65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

    65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım yasağı (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) devam ediyor. Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı ile beraber konunun netlik kazanması bekleniyor. Resmi kaynaklardan bir açıklama geldiği taktirde detayları haberimize ekleyeceğiz.

    65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

    Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

        KİMLER TOPLU TAŞIMA KULLANAMIYOR?

        İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma kısıtlaması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır."

        KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer alan bilgiye göre, Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi yani bugün saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın saat 19.00 sıralarında açıklama yapması bekleniyor.

        TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

        * Pazar günü uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

        * Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 24.00-05.00 olarak uygulanması ya da tamamen kaldırılması tahminler arasında.

        * Restoran, AVM, kafe ve mağazaların normal çalışma saatlerine dönmesi düşünülüyor.
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        Haberler Güncel 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? Yeni normalleşmede 18 yaş altı otobüs, metro, dolmuşa binebilir mi?