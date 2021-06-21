18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? Yeni normalleşmede 18 yaş altı otobüs, metro, dolmuşa binebilir mi?

18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yeni alınan kararlara göre toplu taşımaya binebiliyor mu, seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...
65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?
65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım yasağı (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) devam ediyor. Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı ile beraber konunun netlik kazanması bekleniyor. Resmi kaynaklardan bir açıklama geldiği taktirde detayları haberimize ekleyeceğiz.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.