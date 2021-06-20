Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sinovac'a flaş davet!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, Çinli Sinovac firması yetkilileriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Koca, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk günlerinden itibaren tüm dünyanın salgın ile mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir salgın yönetimi gerçekleştirdiğini ifade etti.