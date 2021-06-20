Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sinovac'a flaş davet!

"Bu yüzden de Türk bilim insanlarıyla iş birliği kapasitemizi daha da geliştirmek dileğindeyiz. Özellikle yerel bir üretim tesisinin kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu konuda size taahhüt verebiliriz. Aynı zamanda daha fazla Sinovac aşısının da Türkiye'ye teslim edilmesini istiyoruz ki, daha fazla insan Sinovac aşısını kullanabilsin ki, pandeminin sonuna biraz daha yaklaşabilelim. Bir teknik ekip oluşturacağız ve Türkiye'ye göndereceğiz."