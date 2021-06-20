Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı





'ÇABA GÖSTERİLMESİ ŞARTTIR'



Erdoğan, gelişmiş ülkelerin adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi uluslararası mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır. '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diliyorum. Bu vesileyle on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."