Şehit polisin kanı yerde kalmadı! Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

Bodrum'da polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili 19 şüpheli Bodrum adliyesine getirildi. 19 şüpheli kafaları yere bakarak getirilirken polis memurları şehit meslektaşlarının fotoğraflarını yakalarına taktığı görüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Haziran'da silah kaçakçısı oldukları ileri sürülen şüpheliler ile KOM Grup Amirliği ekipleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 yaşındaki polis memuru Ercan Cangöz şehit düşmüş, Abdülkadir Doğan isimli memur ise yaralanmıştı. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araçta bulunan şüpheliler kısa sürede yakalanmıştı. Gece gündüz çalışma yapan Muğla Asayiş Büro ekipleri ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üçü kadın toplam 19 kişiyi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler binadan çıkışında en ön önde katil zanlısı olduğu tahmin edilen F.Ç.'nin çelik yelek giydirilerek sevki yapıldı.
Polisler yakalarında şehit polisin fotoğrafını taktı.