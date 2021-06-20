Şehit polisin kanı yerde kalmadı! Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı



Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 19 şüphelinin sevki öncesi zanlılar iki midibüs ve bir minibüs ile Bodrum'a adliyesine getirildi. Şehit polis memuru Ercan Cangöz'ün şehit edilmesi ile ilgili şüphelileri götüren meslektaşları hareket öncesi yakalarına şehit polis memuru Ercan Cangöz'ün fotoğraflarını taktı. Adliye etrafında kuş uçurtmayan polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleriyle 19 şüpheliyi adliyeye getirdi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bodrum'da polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu çatışmada, emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.