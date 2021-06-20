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    • Güncel
    • 21.06.2021 06:51
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    • 21.06.2021 06:51
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21 Haziran il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney ve doğu kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 23°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 30°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 29°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı çok bulutlu; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Mersin çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 30°C
    Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 24°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu; bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ANKARA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 28°C
    Parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BAYBURT °C, 33°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 32°C
        Az bulutlu

        KARS °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı!