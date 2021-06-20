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    'dan " Günü" mesajı

    Başkan 'ın eşi , Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir." ifadelerine yer verdi.

    Emine Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

    Başkan 'ın eşi , Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

    "İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek hepimizin insanlık vazifesidir. Dünya Mülteciler Günü'nün, insanları göçe zorlayan sebeplerin, çatışmaların ortadan kaldırılmasına ve sığınmacıların insan onuruna yakışır şekilde karşılanmalarına vesile olmasını diliyorum."

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