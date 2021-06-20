Biontech mi yoksa Sinovac mı daha iyi? Hangi aşı olunmalı, hangisi daha güvenilir? Biontech ve Sinovac hangi ülkenin? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Şu an ülkemizde randevu sistemi açılan ili aşı çeşidi var, biri Sinovac ve diğeri ise Biontech ikisi arasında kalan ve aşı sırası gelen vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. İkisi arasındaki farkları ve yan etkileri görmek, güvenirliğini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
BİONTECH VE SİNOVAC ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
İnaktif Aşılar
-Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
-Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
-Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
-Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
-2-8°C'de saklanabilir.
-Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
-Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
-Sinovac aşısı, Çin aşısı bu sınıfa girmektedir.
Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları
-mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
-Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
-Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
-Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
-Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
-Biontech/Pfizer (Alman aşısı), Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
-Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.