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    • 20.06.2021 18:01
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    ? ! , e-Devlet,

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar sıklıkla ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bir yıldan fazla süredir ülkemiz tüm dünya gibi covid 19 ile mücadele ediyor ve bu konuda aşılama büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre tüm hızıyla devam eden aşılamada yaş sınırı gitgide düşmeye başladı. Peki na nasıl ulaşılır? Yoğunluktan dolayı randevu oluşturamayanlar , e-Devlet, nasıl alınır? Sorgulamasını sıklıkla yapıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    30 yaş üstü aşılama başladı mı?

    30 yaş üstü aşılama başladı mı? Koronavirüs aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. e-Nabız, e-Devlet, MHRS ALO 182 gibi pek çok sistemden Covid 19 aşı randevusu alabilmek mümkün. Yaş sınırını hızlı bir şekilde düşmesi nedeniyle vatandaşlar bu sistemler üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Peki 30 yaş üstü tüm illerden vatandaşlar aşı randevularını oluşturabilecek mi? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya dair yapılan açıklama…

    30 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

    Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

    Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

    "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

    30 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

    MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

        Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

        Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.



        Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

        Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
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