30 yaş üstü aşılama başladı mı? Koronavirüs aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. e-Nabız, e-Devlet, MHRS ALO 182 gibi pek çok sistemden Covid 19 aşı randevusu alabilmek mümkün. Yaş sınırını hızlı bir şekilde düşmesi nedeniyle vatandaşlar bu sistemler üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Peki 30 yaş üstü tüm illerden vatandaşlar aşı randevularını oluşturabilecek mi? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya dair yapılan açıklama…