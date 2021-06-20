30 yaş üstü aşılama başladı mı? Koronavirüs aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. e-Nabız, e-Devlet, MHRS ALO 182 gibi pek çok sistemden Covid 19 aşı randevusu alabilmek mümkün. Yaş sınırını hızlı bir şekilde düşmesi nedeniyle vatandaşlar bu sistemler üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Peki 30 yaş üstü tüm illerden vatandaşlar aşı randevularını oluşturabilecek mi? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya dair yapılan açıklama…
30 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.
Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.
Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.
"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."
30 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.