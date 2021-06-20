Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.06.2021 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2021 17:31
    ABONE OL

    Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

    Son dakika haberi...'un Konaklar Mahallesi'nde 61 FD 145 plakalı marka otomobil, yokuş aşağı indiği esnada freni boşaldı. Freni boşalan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

    Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

    'un ilçesinde freni boşalan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
    Edinilen bilgiye göre, ilçenin Konaklar Mahallesi'nde 61 FD 145 plakalı marka otomobil, yokuş aşağı indiği esnada freni boşaldı.



    Durumu fark eden sürücü aracı durdurabilmek için el frenini çekti. Bu esnada kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına devrildi. Takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 'ne kaldırıldı.

    Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul depremi sonrası korkutan görüntü!
    Haberler Güncel Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı