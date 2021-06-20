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    • 21.06.2021 06:22
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    Valiliği duyurdu: 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    merkez ve Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 19 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    AA
    Valilik duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak

    (AA) - Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 19 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bitlis merkez ve Hizan ilçesi sınırlarında bulunan Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce ve Yolalan köy ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince bugün saat 2.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."


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