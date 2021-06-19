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    • 19.06.2021 19:40
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    Yasa dışı yollarla 'den 'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

    Yasa dışı yollarla 'den 'ye girmeye çalışan 1'i PKK mensubu 4 kişi 'in ilçesinde yakalandı. Konuya ilişkin 'ndan açıklama yapıldı.

    MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

    Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" denildi.



    İşte MSB'nin o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı