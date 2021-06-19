Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Görese Dağı eteklerinde bulunan Kurşunlu Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle çeşitli tarihlerde girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristler için Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ'nin tüm imkânlarını seferler ederek mezarlık inşa ettiren aralarında Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı'nın da bulunduğu dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



KAMUYA AİT ARAÇLARI TERÖRİST MEZARLIĞI İÇİN KIRSALA GÖNDERMİŞ!

SABAH'ta yer alan habere göre; Anlı'nın olay yerine giderek bizzat çalışmaları yerinde denetlediği, DİSKİ'ye ait vidanjör, kepçe, arazöz, jeneratör ve daha birçok kamuya ait araç ve gereci terörist mezarlığının inşası için kırsala gönderdiği bildirildi.