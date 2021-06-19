



"RANDEVU ALARAK İŞİ HIZLANDIRALIM"

Bakan Koca paylaşımında "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım." ifadelerini kullandı.