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    • 19.06.2021 20:29
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    Sağlık Bakanı 'dan aşı olacak vatandaşlara çağrı: Randevu alarak işi hızlandıralım

    Sağlık Bakanı , aşı olacak vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Randevu alarak işi hızlandıralım" uyarısında bulundu.

    Bakan Koca uyardı! Aşı olacak vatandaşlar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşılama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



    "RANDEVU ALARAK İŞİ HIZLANDIRALIM"
    Bakan Koca paylaşımında "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım." ifadelerini kullandı.



    İşte Koca'nın o paylaşımı;
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    5 milyon aşı daha geldi!
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı olacak vatandaşlara çağrı: Randevu alarak işi hızlandıralım