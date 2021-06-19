Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşılama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"RANDEVU ALARAK İŞİ HIZLANDIRALIM"
Bakan Koca paylaşımında "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım." ifadelerini kullandı.
İşte Koca'nın o paylaşımı;
Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021