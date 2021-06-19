Babalar Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı duygusal Babalar Günü resimli mesajları ve sözleri...

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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!
Hayatım boyunca her daim yanımda olan babam, Babalar Günün kutlu olsun.
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.