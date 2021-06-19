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    • 19.06.2021 12:44
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    sözleri! En güzel anlamlı duygusal ve sözleri...

    sözleri! En güzel anlamlı duygusal Babalar Günü mesajları sorgulanıyor. ve sözleri araştırılıyor. Babaların en özel günlerinden birisi olan Babalar Günü'nde vatandaşlar sevdiklerine hediyeler alırken, birbirinden anlamlı mesajlar gönderecek. İşte sizler için derlediğimiz Babalar Günü mesajları sözleri!

    takvim.com.tr
    Babalar Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı duygusal Babalar Günü resimli mesajları ve sözleri...

    Babalar Günü mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. En güzel, anlamlı, duygusal Babalar Günü resimli mesajları ve sözleri merak edilen konulardan birisi oldu. Babalarınıza WhatsApp veya sosyal medyadan gönderebileceğiniz Babalar Günü mesajlarına haberimizden ulaşabilir ve telefonunuza indirebilirsiniz. İşte, en güzel Babalar Günü mesajları, sözleri...

    BABALAR GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!

    Hayatım boyunca her daim yanımda olan babam, Babalar Günün kutlu olsun.

    Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

    Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

    Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

    En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

    Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

    Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

        Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!

        Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar Günün kutlu olsun!

        Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

        Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

        Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

        Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

        Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!

        Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

        Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.

        Beni her zaman yıldızlara ulaşmaya teşvik ettin ve her şeyin mümkün olabileceğine dair inancımı güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun!

        Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!
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        Haberler Güncel Babalar Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı duygusal Babalar Günü resimli mesajları ve sözleri...