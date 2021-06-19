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    • 19.06.2021 18:44
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    Son dakika: duyurdu: 5 milyon doz aşısı daha 'ye ulaştı

    Son dakika haberleri... , kargo uçağı ile 'den yola çıkan 5 milyon doz aşısının bugün 'ye ulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu." ifadelerine yer verildi.

    5 milyon aşı daha geldi!

    Türkiye'nin aşılama çalışamları tüm hızıyla devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

    Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

    "AŞILAR İNCELEMELERİN ARDINDAN KULLANIMA SUNULACAK"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

        Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

        TÜRKİYE'DE KAÇ DOZ AŞI UYGULANDI?
        Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 40.847.975 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 26.512.023 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14.335.952 oldu.

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