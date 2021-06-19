Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2021 12:03
    ABONE OL

    Bakan Kurum açıkladı: 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik.

    Bakan açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda .4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." açıklamasında bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi
    Haberler Güncel Bakan Kurum açıkladı: 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik