Bakan Kurum açıkladı: 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda .4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." açıklamasında bulundu.





1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz.



Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4⃣.2⃣0⃣2⃣ m³ müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 🌊 #MarmaraHepimizin