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    • 19.06.2021 14:55
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç iş birliği ve insani yardımların yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleler ele alındı

    AA
    Türkiye ile AB arasında kritik temas

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AB Komisyon Başkanı 'in Kabine Şefi Björn Seibert, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç iş birliği ve insani yardımların yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele aldı.

    Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda, pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek 'nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirildi.

    Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinilen görüşmede, göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiği vurgulandı.

    Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda da mutabık kalındı.

    Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de hazır bulundu.

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