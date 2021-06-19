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    • 19.06.2021 21:15
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran, a ve lı mevkidaşlarıyla görüştü!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'nda İran, a ve Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda İran Dışişleri Bakanı , a Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo ile görüştü

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nda İran, ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

    Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

    Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum yarın sona erecek.

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