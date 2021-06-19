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    • 19.06.2021 21:53
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    Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Bakanı , ile görüştü

    Bakanı , ABD'li mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 'Olumlu ve yapıcı' geçtiği vurgulanan görüşmede bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı. İşte tüm detaylar...

    Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı.



    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.



    OLUMLU VE YAPICI GEÇTİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lloyd Austin ile görüştü