Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.
OLUMLU VE YAPICI GEÇTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.