Bu anıt aynı zamanda dünyamızda ve Avrupa'da son yıllarda gelişen aşırı milliyetçiliğe karşı sosyal çeşitlilik ve katılıma bir destek sağlama amacı da taşımaktadır. Bu anıt hepimizin ortak mirası. Onlar bizim ortak savaşçılarımızdı. Ve ben o savaşçılarımıza, bizlere verdikleri emek için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.