1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya toplu göçün en ağır yükünü çeken birinci kuşak işçilere saygı amacı taşıyan "Umuda Yolculuk" anıtının benzeri yine Hollanda'daki Türkler tarafından 2014 yılında Rotterdam'da dikilmişti.
Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonunun girişimleri, Doç. Dr. Nevzat Cingöz'ün öncülüğü ve Zeki Baran'ın proje başkanlığını yaptığı anıtın; tasarımı, dökümü İzmir'de yaşayan heykel sanatçıları Zafer Dağdeviren, Ali Yaldır ve Derya Ersoy tarafından yapıldı. 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki anıt, Türk-Hollandalı girişimciler tarafından finanse edildi.
"BU ANITLA BIR DÖNEMİ KAPATIYORUZ"
Açılışta konuşan DSDF başkanı Nevzat Cingöz, "Türk işçiler 1960'ların başından beri Türkiye'den Avrupa'ya göç ediyor. İşçiler, Avrupa ekonomisinin yeniden inşasına katkıda bulundular.