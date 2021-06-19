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    • 19.06.2021 17:37
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    lama ne zaman başlayacak? geldi mi?

    sırası geldi mi? başlayacak? 30 yaş üstü aşılama tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla aşı bekleyen vatandaşlara bir müjdeli haber daha verdi. Peki; 30 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Bakan Koca, bu yaş grubu için randevu tarihini duyurdu.

    takvim.com.tr
    30 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 30 yaş üstü aşı sırası geldi mi?

    30 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 30 yaş üstü aşı sırası geldi mi? 30 yaş üstünde alınan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Aşı sırası bekleyenler için randevu olanağı açıldı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla, aşıların başlayacağı tarihi duyurdu. İşte merak edilen 30 yaş üstü aşılamayla ilgili merak edilenler!

    30 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından (20 Haziran) itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.

    AŞI SIRASI SORGULAMA

    Aşı başvurusu ve sorgulama işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

    MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

    Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934

        E-DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

        Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

        "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

        "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

        Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
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