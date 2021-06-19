30 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 30 yaş üstü aşı sırası geldi mi? 30 yaş üstünde alınan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Aşı sırası bekleyenler için randevu olanağı açıldı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla, aşıların başlayacağı tarihi duyurdu. İşte merak edilen 30 yaş üstü aşılamayla ilgili merak edilenler!
30 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından (20 Haziran) itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.
AŞI SIRASI SORGULAMA
Aşı başvurusu ve sorgulama işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.