Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
18 KORONAVİRÜS TABLOSU
17 KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
18 KORONAVİRÜS TABLOSU
17 KORONAVİRÜS TABLOSU
16 KORONAVİRÜS TABLOSU
15 KORONAVİRÜS TABLOSU
14 KORONAVİRÜS TABLOSU
13 KORONAVİRÜS TABLOSU
12 KORONAVİRÜS TABLOSU
11 KORONAVİRÜS TABLOSU
10 KORONAVİRÜS TABLOSU
9 KORONAVİRÜS TABLOSU
8 KORONAVİRÜS TABLOSU
7 KORONAVİRÜS TABLOSU
6 KORONAVİRÜS TABLOSU
5 KORONAVİRÜS TABLOSU