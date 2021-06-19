



Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. İnşallah salı günü itibarıyla az önce Mehmet kardeşim de söyledi Rusya yasakları kaldırıyor.Ve hemen şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak.

Boris Johnson ile görüştüm. İnşallah İngiltere de Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldıracak.

ANTALYA'YA GELEN BİR DAHA UNUTAMIYOR

Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir. Antalya'ya bir gelen bir daha unutamıyor.



Antalya'da hükümet yatırımlarında en küçük bir sıkıntı yok.

Ancak yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle