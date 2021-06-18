Tavada waffle tarifi nedir? Gelinim Mutfakta pratik ve lezzetli tavada waffle nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği bu lezzeti çay ve kahve yanında sevdiklerine sunmak isteyenler için pratik hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan tavada waffle tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Damak zevkinize göre malzemelerinde değişiklik yapabilirsiniz. İşte malzemeler ve püf noktalar...
GELİNİM MUTFAKTA TAVADA WAFFLE TARİFİ
Malzemeler:
1 yumurta
4 yemek kaşığı şeker
1, 5 bardak süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağından az sıvı yağ
Aldığı kadar un
Üzeri için;
Nutella
Çeşitli meyveler çikolata sosu fındık ceviz vs
Yapılışı:
Önce yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
Kabartma tozunu vanilyayı tuzu ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
Kıvamı yakalamak için unu yavaş yavaş hamurumuz boza kıvamına gelene kadar ekliyoruz. Yalnız unu azar azar ekleme ayrıntısını asla atlamıyoruz. Akışkan bir kıvam olacak.
Sonra yapıştırmayan bir tavaya yağ dökmeden 1, 5 kepçe hamurdan döküyoruz.
Krep gibi altını üstünü iyice pişiriyoruz. Kalın istiyorsanız biraz fazla hamur dökebilirsiniz.