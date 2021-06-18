Sıcakken üstüne nutella sürüp istediğimiz meyveleri diziyoruz.

Ben üstüne hazır çikolata sosu kullandım. Ev yapımı herhangi bir sos da kullanılabilir.

Üzerine ceviz ve fındık serptim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun :) çok basit ama dışarı da yediklerimi hiç aratmayan bir waffle oldu.

püf noktaları:



Şeker ve yumurtayı köpük köpük beyazlaşana kadar güzelce çırpmalısınız.

Waffleın pişerken mis gibi kokması ve lezzeti için tarife vanilya eklemeyi ihmal etmeyin.