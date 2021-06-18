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    • 18.06.2021 12:47
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    ! ? İşte malzemeler ve püf noktalar…

    gündüz kuşağı izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D’de Seda Sayan’ın sunuculuğu ile hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen fenomen yarışmada yapılan lezzetlerin tarifi merak konusu oluyor. Bugünün menüsünde yer alan ? Evlerinde denemek isteyenler için tavada waffle malzemeleri ve püf noktaları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Tavada waffle tarifi!

    Tavada waffle tarifi nedir? Gelinim Mutfakta pratik ve lezzetli tavada waffle nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği bu lezzeti çay ve kahve yanında sevdiklerine sunmak isteyenler için pratik hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan tavada waffle tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Damak zevkinize göre malzemelerinde değişiklik yapabilirsiniz. İşte malzemeler ve püf noktalar...

    GELİNİM MUTFAKTA TAVADA WAFFLE TARİFİ

    Malzemeler:

    1 yumurta
    4 yemek kaşığı şeker
    1, 5 bardak süt
    1 paket kabartma tozu
    1 paket vanilya
    1 çay kaşığı tuz
    Yarım çay bardağından az sıvı yağ
    Aldığı kadar un

    Üzeri için;
    Nutella
    Çeşitli meyveler çikolata sosu fındık ceviz vs

    Yapılışı:

    Önce yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
    Kabartma tozunu vanilyayı tuzu ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
    Kıvamı yakalamak için unu yavaş yavaş hamurumuz boza kıvamına gelene kadar ekliyoruz. Yalnız unu azar azar ekleme ayrıntısını asla atlamıyoruz. Akışkan bir kıvam olacak.
    Sonra yapıştırmayan bir tavaya yağ dökmeden 1, 5 kepçe hamurdan döküyoruz.
    Krep gibi altını üstünü iyice pişiriyoruz. Kalın istiyorsanız biraz fazla hamur dökebilirsiniz.

        Sıcakken üstüne nutella sürüp istediğimiz meyveleri diziyoruz.
        Ben üstüne hazır çikolata sosu kullandım. Ev yapımı herhangi bir sos da kullanılabilir.
        Üzerine ceviz ve fındık serptim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun :) çok basit ama dışarı da yediklerimi hiç aratmayan bir waffle oldu.

        püf noktaları:

        Şeker ve yumurtayı köpük köpük beyazlaşana kadar güzelce çırpmalısınız.
        Waffleın pişerken mis gibi kokması ve lezzeti için tarife vanilya eklemeyi ihmal etmeyin.
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        Haberler Güncel Tavada waffle tarifi! Gelinim Mutfakta pratik ve lezzetli tavada waffle nasıl yapılır? İşte malzemeler ve püf noktalar…