4. yargı paketi Meclis'te! 4 kanunda değişiklik! AK Parti'den flaş açıklama

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "İnsan hak ve hürriyetleri bakımından dördüncü yargı paketi değerli milletvekilli arkadaşlarımız yoğun bir çalışma neticesinde nihayete erdirdiler. Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu teklifi sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Dördüncü yargı paketi ne getiriyor...

Yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun.

1- İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

2- Boşanmış eşe işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.