Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2021 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 12:49
    ABONE OL

    'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan teröristin üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi

    'ye, yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan M.M.A.'nın, /KCK-PYD/YPG üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi. M.M.A.'nin 2016 yılında Suriye'nin kampında eğitim gördüğü ortaya çıktı.

    DHA
    Suriye'ye geçmeye çalışan eğitimli terörist yakalandı

    'de, yasa dışı yollarla 'ye geçmeye çalışan M.M.A., güvenlik güçlerince yakalandı. ekiplerine teslim edilen M.M.A. sorguya alındı.

    2016 EĞİTİM ALMIŞ
    Terör örgütüne katılmak için sınırı geçmeye çalıştığı belirlenen M.M.A'nın, 2016 yılında Suriye'nin k kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından bölgesinde bulunan petrol kuyularında, savaşçı, nöbetçi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. M.M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
    Haberler Güncel Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan teröristin PKK üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi