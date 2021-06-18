İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? MEB 2021-2022 okul yaşı hesaplama nasıl yapılır?

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI GELEN ÇOCUĞUN OKULA KAYIT OLMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır.