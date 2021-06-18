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    • Güncel
    • 18.06.2021 12:27
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    • 18.06.2021 12:27
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    İlkokul anaokulu ? MEB 2021-2022 nasıl yapılır?

    MEB ? İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? Gelecek sene çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler, ilkokul anaokulu okula başlama yaşı hakkında araştırma yapıyor. MEB internet sitesi üzerinden yapmak da mümkün. Çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere girdiğiniz takdirde, okula başlama yaşı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? MEB 2021-2022 okul yaşı hesaplama nasıl yapılır?

    İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? MEB okul yaşı hesaplama nasıl yapılır? 2021-2022 okul yaşı hesaplama yolları veliler tarafından sorgulanıyor. İlkokul anaokulu okula başlama yaşı hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacak ve hesaplama yapabileceksiniz.

    OKUL YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz.

    Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.

    ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

    Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

    ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

    Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

        İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

        Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

        İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI GELEN ÇOCUĞUN OKULA KAYIT OLMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

        Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır.
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        Haberler Güncel İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? MEB 2021-2022 okul yaşı hesaplama nasıl yapılır?