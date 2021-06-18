İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? MEB 2021-2022 okul yaşı hesaplama nasıl yapılır?

İlkokul anaokulu okula başlama yaşı kaç? MEB okul yaşı hesaplama nasıl yapılır? 2021-2022 okul yaşı hesaplama yolları veliler tarafından sorgulanıyor. İlkokul anaokulu okula başlama yaşı hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacak ve hesaplama yapabileceksiniz.
OKUL YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz.
Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.
ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?
Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.
ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?
Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.