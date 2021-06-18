Olay, öğle saatlerinde, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.
BAŞINA DAYADIĞI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
Yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİ İÇİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken'in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
AYDIN EKEN KİMDİR?
Emekli Tuğamiral Aydın Eken'in görev süresi 2019 yılında yapılan YAŞ'ta (Yüksek Askeri Şura) bir yıl uzatılmıştı. Eken, 2020 YAŞ'ta alınan kararla da emekli edildi.
Emekli Tuğamiral Eken, son olarak Gölcük Tersane Komutanlığı görevini yürüyordu.
PİRİ REİS DENİZALTISI HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ
Emekli Tuğamiral Aydın Eken, 2016 yılında gazetecilere Gölcük Tersanesi'nde yapımı devam eden Piri Reis denizaltısı hakkında bilgi vermişti. Piri Reis denizaltısı 2019 yılının sonlarında ise denize indirilmişti.