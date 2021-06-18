Gürdeniz şunları yazdı "Değerli meslektaşım, Bahriye'nin mümtaz mühendislerinden (E) Amiral Aydın EKEN'nin vefatını çok büyük teessür ile öğrendim. Üzüntüm çok büyük, donanmaya ve gemi inşa sanayimize emsalsiz katkıları olan Amiralimizin hatırası önünde tazimle eğiliyorum.