HEYETTE KİMLER VAR?

Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu temsilcilerinin yer aldığı heyete, Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Bakanlık Baş Müfettişi Şule Aktürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Direktörü Selami Kılıç, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Ateş Kara gibi isimlerin yanı sıra TGA yetkilileri ev sahipliği yapıyor.