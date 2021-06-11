



Yeni yönetimle tanışmamız bile normal olmadı. Seçimden sonra BEL-PA'nın yeni yönetimi ağır başlılıkla görev keşfi yapmak yerine, tabiri caizse şirketi gezerken hazine bulmuş gibi, kabadayı hâl ve ifadelerle, ciddiyetten tamamen uzak hareketlerle şirketi gezdiler ve çalışanlarla hiç hoş olmayan üsluplarla konuştular. Daha ilk gün gördüğümüz muamele, neler yaşanacağının özetiydi. Birkaç gün sonra elleri cebinde muhasebe bölümüne giren şirketin genel müdürü, tüm çalışanlara bakarak 'Sizi bitireceğim' dedi ve sonraki günlerde bu ifadelerin dozu hayli arttı. BEL-PA'nın Genel Müdürü birkaç hafta sonra beni çağırdı ve görevden alacağını söyledi. Görevim boyunca yaptığım tek bir işte yolsuzluk, usulsüzlük, disiplinsizlik olmadığını, görevden almasının gerekçesinin ne olabileceğini sordum. Görevden almak için bir sebebe ihtiyacının olmadığını söyledi ve bana 'Senin alnında AKP'li yazıyor' dedi. Çok çirkin ve onur kırıcı bir üsluptu. İş akdimi feshedeceğini söyleyince, çıkışımın verilmesini istedim. Zorunlu izne ayırdılar. Döndüğümüzde ise görev yerlerimizin değiştiğini, yıllardır idarecisi olduğum personelimin altına verildiğimi, maaşımın üçte iki oranında düşürülerek asgari ücret seviyesine çekildiğini öğrendim. Mahkemeliğiz şu anda.

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