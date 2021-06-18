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    • 18.06.2021 10:08
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    'de yeni dönem bugün başlıyor! Bakan resmen duyurdu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , İstanbul genelinde bugünden itibaren dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklarını duyurdu.

    PTT'de yeni dönem bugün başlıyor! Bakan duyurdu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren 'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklar.

    Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:
    Ülkemizin en köklü kurumlarından #PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını #çevreci ulaşım aracı olan #elektrikli #skuter ile yapacaklar.

    Ülkemizin en köklü kurumlarından #PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını #çevreci ulaşım aracı olan #elektrikli #skuter ile yapacaklar.

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