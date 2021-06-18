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    • 18.06.2021 10:40
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    de aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik güvenlik güçlerine oldu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan, de aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik, 'de güvenlik güçlerine oldu." denildi.

    Yeşil kategoride aranan terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine oldu.

    Yeşil kategoride aranan terörist teslim oldu

    Güvenlik güçlerine teslim olan ve terörden arananlar listesinde de yer alan örgüt mensubunun Erdal Uğur kod adlı Özgür Akbil olduğu tespit edildi.

    2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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    Haberler Güncel Yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik güvenlik güçlerine teslim oldu