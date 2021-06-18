Elebaşı Fetullah Gülen'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Dikkat çeken Hidayet Karaca ve Enes Kanter detayı!

İstanbul'da FETÖ'nün Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınan, örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik "Beddua" videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan "Mukaddes" kod adlı N.A.' nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 kişiye yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekiplerince 10 hücre evi ve bir iş yerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere Türk lirası, dolar ve Euro cinsi toplam 750 bin lira para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirildi.
HÜCRE EVİNDE ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ
Hücre evlerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik "Beddua" videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.